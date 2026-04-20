الإثنين 2026-04-20 07:56 ص

بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

الإثنين، 20-04-2026 05:58 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات نشرتها شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري -اليوم الاثنين- أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت الماضي، في أعلى وتيرة عبور منذ الأول من مارس/آذار.اضافة اعلان


وضمت السفن 5 شحنات قادمة من إيران، تنوعت بين المنتجات النفطية والمعادن، من بينها 3 ناقلات لغاز البترول المسال، توجهت إحداها إلى الصين وأخرى إلى الهند.
 
 


