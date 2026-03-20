بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

الجمعة، 20-03-2026 09:12 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت بيانات ومصادر معنية بالشحن أن ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال ترفعان العلم الهندي تستعدان للإبحار عبر مضيق هرمز خلال الأيام القادمة، بعد توقف الرحلات البحرية وعدم عبور أي ناقلات محملة بالنفط الخام الممر المائي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.اضافة اعلان


ووفقا لبيانات كبلر ومصادر شحن، فإن الناقلتين راسيتان حاليا في المياه بمنطقة الخليج.

وبحسب تقييمات بشأن السوق أطلقتها مصادر الجمعة، استنادا إلى البيانات المتاحة، لم تُسجّل أي رحلات لناقلات النفط الخام عبر الممر المائي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات منفصلة لكبلر أن ناقلة نفط خام فارغة، خاضعة للعقوبات الأميركية، عادت عبر المضيق باتجاه المياه الإيرانية في 18 مارس آذار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

الأكثر مشاهدة