بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- ذكرت بيانات ومصادر معنية بالشحن أن ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال ترفعان العلم الهندي تستعدان للإبحار عبر مضيق هرمز خلال الأيام القادمة، بعد توقف الرحلات البحرية وعدم عبور أي ناقلات محملة بالنفط الخام الممر المائي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





ووفقا لبيانات كبلر ومصادر شحن، فإن الناقلتين راسيتان حاليا في المياه بمنطقة الخليج.



وبحسب تقييمات بشأن السوق أطلقتها مصادر الجمعة، استنادا إلى البيانات المتاحة، لم تُسجّل أي رحلات لناقلات النفط الخام عبر الممر المائي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت بيانات منفصلة لكبلر أن ناقلة نفط خام فارغة، خاضعة للعقوبات الأميركية، عادت عبر المضيق باتجاه المياه الإيرانية في 18 مارس آذار.









