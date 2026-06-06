بيان أميركي بشأن صواريخ أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، السبت، إن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحاً أنه تم اعتراض ستة منها، فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. اضافة اعلان





وكتب الجيش الأميركي على منصة "إكس": "أطلقت إيران سبعة صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين ووفقاً للتقييمات الأولية، اعتُرضت ستة منها، فيما لم يصل السابع إلى هدفه".



وأضاف الجيش الأميركي: "لا توجد حالياً أي تقارير عن إصابات في صفوف الأفراد الأميركيين، والادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين كاذبة".





