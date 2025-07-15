بيان إيراني عن أحداث السويداء الدامية والضربات الإسرائيلية على سوريا

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خلال اليومين الماضيين.



وقال بقائي اليوم الثلاثاء "نحن قلقون بشدة إزاء الاشتباكات التي وقعت في منطقة السويداء جنوب سوريا وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين"، وأدان "الاعتداءات العسكرية للنظام الصهيوني ضد سوريا خلال اليومين الماضيين".



وأشار إلى "استمرار الاعتداءات العسكرية للنظام الصهيوني ضد وحدة الأراضي السورية بالتزامن مع استمرار احتلال جزء كبير من الأراضي السورية".

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وأضاف أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزاء الإجراءات العدوانية للنظام الصهيوني ضد دول المنطقة أمر خطير للغاية ويؤدي إلى استفحال جرأة النظام المحتل".



وأكد بقائي على "ضرورة اهتمام دول المنطقة والعالم الإسلامي بوقف انتهاكات القوانين وجرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها هذا النظام في غزة واعتداءاته المستمرة ضد سوريا ولبنان".



كما ذكّر "بمسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السوري والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

RT