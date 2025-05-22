الخميس 2025-05-22 10:08 ص
 

بيان الداخلية السعودية يكشف تفاصيل مروعة عن مريم المتعب

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
 
الخميس، 22-05-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة سعودية ويمني بتهمة خطف أطفال في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


تم تنفيذ الحكم أمس الأربعاء بعد ثبوت تورط المتهمين في خطف 3 مواليد من مستشفى عبر الخداع، ونسبهم لغير آبائهم مع ممارسة أعمال سحرية.

وبعد تحقيقات مطولة، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام تأكيدًا لمبدأ العدالة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأبرياء.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك".

يُذكر أن القضية كُشفت قبل عامين، حيث تبيّن أن المتهمة كانت تربي أطفالًا مختطفين منذ 20 عامًا، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية عدم نسبهم لها.

وجددت الوزارة تحذيرها من أن العقاب الشرعي سيلاحق كل من يعتدي على حرمات الناس أو يُخلّ بأمن المجتمع.

روسيا اليوم
 
gnews

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