بيان الداخلية السعودية يكشف تفاصيل مروعة عن مريم المتعب

تم تنفيذ الحكم أمس الأربعاء بعد ثبوت تورط المتهمين في خطف 3 مواليد من مستشفى عبر الخداع، ونسبهم لغير آبائهم مع ممارسة أعمال سحرية.
وبعد تحقيقات مطولة، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام تأكيدًا لمبدأ العدالة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأبرياء.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك".
يُذكر أن القضية كُشفت قبل عامين، حيث تبيّن أن المتهمة كانت تربي أطفالًا مختطفين منذ 20 عامًا، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية عدم نسبهم لها.
وجددت الوزارة تحذيرها من أن العقاب الشرعي سيلاحق كل من يعتدي على حرمات الناس أو يُخلّ بأمن المجتمع.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
فقدان الاتصال بمسيرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود
-
أول تعليق لترامب على حادث مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن
-
لحظة القبض على مطلق النار في واشنطن .. صرخ "فلسطين حرة"
-
السلطات اليونانية تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات
-
حادث غامض يثير غضب كيم خلال تدشين مدمرة بحرية
-
مصادر إسرائيلية تتحدث عن تفاصيل "ضربة إيران"
-
بإطلاق نار في واشنطن .. مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية
-
أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن