السبت 2026-03-21 06:14 م

بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد
بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد
 
السبت، 21-03-2026 05:08 م
الوكيل الإخباري-   كانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" والموساد ووكالات استخبارات أخرى حول العالم تراقب احتفالات نوروز يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان المرشد الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، سيتبع تقليد والده ويلقي خطابًا بمناسبة العام الجديد.


لكن مجتبى خامنئي اكتفى بنشر بيان مكتوب، من دون أي ظهور مصور، خلافًا للتقليد السنوي الذي درج عليه والده، ما عمّق الغموض بشأن حالته الصحية ومكان وجوده.

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه "ليس من المستغرب أن يبقى مجتبى بعيدًا عن الأنظار، فمنذ مقتل والده، شددت إسرائيل على أن مجتبى أصبح على رأس قائمة أهدافها".

وزعم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن مجتبى "أُصيب بجروح وربما تشوّه" في الضربة التي أودت بحياة والده.

وكشف "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان معلومات استخباراتية تشير إلى أن مجتبى لا يزال على قيد الحياة، وهناك أدلة على محاولات مسؤولين إيرانيين ترتيب لقاءات شخصية معه، لكن دون جدوى لأسباب أمنية.

وقال مسؤول أميركي إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب لا يزال يعمل على تحديد من يمسك بزمام الأمور في طهران.

كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير: "ليس لدينا أي دليل على أنه هو (مجتبى) من يصدر الأوامر بالفعل".

وأوضح مسؤول أميركي آخر: "الأمر غريب للغاية. لا نعتقد أن الإيرانيين كانوا ليتكبدوا كل هذا العناء لاختيار رجل ميت مرشدًا، ولكن في الوقت نفسه، لا نملك أي دليل على توليه زمام الأمور".

هذا، وأبرز مسؤولون إسرائيليون أن كبار قادة إيران يتصرفون كمطلوبين للعدالة، إذ يتنقلون بين أماكن آمنة مختلفة ويتجنبون التواصل الرقمي.

وأوضحوا أيضًا أن مقتل علي لاريجاني وسّع الفراغ في السلطة، وأن الحرس الثوري هو من يملأه بشكل رئيسي، وهو من يدير البلاد فعليًا.

سكاي نيوز
 
 


العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

عربي ودولي العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

عربي ودولي غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"

الطقس توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس .. وأمطار رعدية في هذه المناطق

عربي ودولي إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات

نعـي فـاضل الحاجة زهدية قمر (أم محمد الخواجا) في ذمة الله

بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

عربي ودولي بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

عربي ودولي الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض

عربي ودولي أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز



 






