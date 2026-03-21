بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

لكن مجتبى خامنئي اكتفى بنشر بيان مكتوب، من دون أي ظهور مصور، خلافًا للتقليد السنوي الذي درج عليه والده، ما عمّق الغموض بشأن حالته الصحية ومكان وجوده.
وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إنه "ليس من المستغرب أن يبقى مجتبى بعيدًا عن الأنظار، فمنذ مقتل والده، شددت إسرائيل على أن مجتبى أصبح على رأس قائمة أهدافها".
وزعم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن مجتبى "أُصيب بجروح وربما تشوّه" في الضربة التي أودت بحياة والده.
وكشف "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان معلومات استخباراتية تشير إلى أن مجتبى لا يزال على قيد الحياة، وهناك أدلة على محاولات مسؤولين إيرانيين ترتيب لقاءات شخصية معه، لكن دون جدوى لأسباب أمنية.
وقال مسؤول أميركي إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترامب لا يزال يعمل على تحديد من يمسك بزمام الأمور في طهران.
كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير: "ليس لدينا أي دليل على أنه هو (مجتبى) من يصدر الأوامر بالفعل".
وأوضح مسؤول أميركي آخر: "الأمر غريب للغاية. لا نعتقد أن الإيرانيين كانوا ليتكبدوا كل هذا العناء لاختيار رجل ميت مرشدًا، ولكن في الوقت نفسه، لا نملك أي دليل على توليه زمام الأمور".
هذا، وأبرز مسؤولون إسرائيليون أن كبار قادة إيران يتصرفون كمطلوبين للعدالة، إذ يتنقلون بين أماكن آمنة مختلفة ويتجنبون التواصل الرقمي.
وأوضحوا أيضًا أن مقتل علي لاريجاني وسّع الفراغ في السلطة، وأن الحرس الثوري هو من يملأه بشكل رئيسي، وهو من يدير البلاد فعليًا.
سكاي نيوز
أخبار متعلقة
-
غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"
-
إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات
-
الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض
-
أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز
-
المتحدث باسم الأونروا: وضع الوكالة المالي "خطير"
-
البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
-
كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة
-
هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران