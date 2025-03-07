بيان تحذيري بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرا محدثا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.

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