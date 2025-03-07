بيان تحذيري بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة

ويمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى.
وحددت إدارة ترامب 21 مارس 2025 كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.
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