بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة العراقية ورسالة صارمة لهذه الجهات

ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف تموز/يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف وهو 30 أيلول/سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".
وأضاف: "بعد هذا التاريخ، سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".
وفي ظل وجود التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين في شمال العراق حتى نهاية أيلول/سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء بسلاحها.
في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.
وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في عام 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، لكنها تضم كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.
وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.
وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يهاجم مجددا ممداني ويحذر الأمريكيين من خطر جسيم لم يواجهوه من قبل
-
باكو تطالب تل أبيب بإعادة النظر في قرارها حول الإبادة الأرمنية
-
بزشكيان: المفاوضات مع واشنطن خففت حدة التوتر في المنطقة
-
ترامب: محادثات الدوحة مع إيران قد تكون مفصلية أو غير ذلك
-
غوتيريش: تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية يتواصل ويشمل مجتمعات بأكملها
-
تفجير نفق في جنوب لبنان يؤدي إلى شطر بلدة مجدل زون جغرافياً
-
القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط
-
إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق الأسبوع الحالي