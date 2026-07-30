بيان شديد اللهجة صادر عن رئاسة الوزراء المصرية

10:31 ص

الوكيل الإخباري- قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 تموز 2026 ناتج عن هجوم بطائرة مسيّرة. اضافة اعلان





وأضافت الرئاسة عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك" أن الجهات المعنية أجرت التحقيقات الأولية حول الحادث.



ووفق الرئاسة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.









