 
الأحد 2025-01-26 02:14 م
 

بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

ا
أرشيفية
الأحد، 26-01-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".

اضافة اعلان


وأضاف البيان "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 26 /7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".


وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

اشتباكات تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات موالية لتركيا

عربي ودولي قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا

ا

عربي ودولي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية المفوضية السامية تؤكد استمرارية الخدمات للاجئين في الأردن

وزارة الصحة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "الصحة" وجمعية القلب الاميركية

وزارة الزراعة

أخبار محلية الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية

فا

فن ومشاهير نجوم رمضان 2025: عابد فهد ودانييلا رحمة في 'نَفَس'

ا

شؤون برلمانية جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

محاولات تهجير أهل غزة ما زالت مستمرة

فلسطين "حماس" ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن



 




الأكثر مشاهدة