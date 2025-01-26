بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
وأضاف البيان "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 26 /7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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