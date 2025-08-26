الثلاثاء 2025-08-26 07:18 م
 

بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد حديث الموفد الأمريكي توم باراك

الرئاسة اللبنانية: نأسف للكلام الذي صدر عفواً عن منبرنا من قبل أحد ضيوفنا
الثلاثاء، 26-08-2025 06:25 م
أعربت الرئاسة اللبنانية، في بيان مساء الثلاثاء، عن أسفها للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها، في إشارة إلى الموفد الأمريكي لسوريا توم باراك.


وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها إنها "إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، ‏يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحافيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".

وجاء البيان بعد ساعات على المؤتمر الصحفي الذي عقده الموفد الأمريكي توم باراك في قصر بعبدا، حيث أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توجيهه عبارة مستفزة للصحفيين اللبنانيين.

وتسبب الموفد الأمريكي توماس باراك في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمره الصحفي في قصر بعبدا، بسبب طريقته في التعامل مع الصحفيين اللبنانيين.

وقبل بداية المؤتمر الصحفي قال باراك للصحفيين: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً وحيوانياً سنرحل".

وصب المدونون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على كلمات باراك، مؤكدين أنها إهانة مباشرة للصحفيين الذين يمثلون السلطة الرابعة وحق الناس في المعرفة.

كما استفزت الرأي العام اللبناني الذي رأى في كلامه تعالياً واستعلاءً يتنافى مع قواعد العمل الدبلوماسي.

وأثار الموقف استغراباً بسبب عدم رد أي من الصحفيين الحاضرين في اللحظة ذاتها، وهو ما اعتبره كثيرون تقصيراً في الدفاع عن الكرامة المهنية.

الأكثر مشاهدة