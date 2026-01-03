بيان صادر عن جامعة الدول العربية

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم السبت، إنه يعرب عن "تقديره لمسارعة المملكة العربية السعودية بالاستجابة لهذا الطلب من جانب الشرعية اليمنية، والإعلان عن الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته، بمشاركة المكونات الجنوبية".
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن "وضع الجنوب اليمني له أبعاد تاريخية معلومة، وينطوي على جوانب عادلة يتعين مناقشتها على طاولة الحوار في إطار يمني شامل".
وشدد على أن "سياسة فرض الأمر الواقع لا تفيد قضية الجنوب، بل تضر بها أكبر الضرر، بتعريض البلاد لمزيد من التشرذم والتفكك".
ونوه المتحدث الرسمي، في هذا الصدد، إلى موقف الجامعة العربية، كما ورد في قراراتها المتواترة في شأن الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من الالتزام بوحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني.
وأمس، أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض، يجمع كل المكونات الجنوبية لبحث الحلول "العادلة" لقضية جنوب اليمن.
وكان العليمي قد تقدم بطلب من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة ورعاية المؤتمر في مدينة الرياض.
وأعرب العليمي عن أمله في أن يضم المؤتمر "كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي، وبما يعبر عن تنوع الجنوب وتعدديته، ويمنع الإقصاء أو التهميش وتكرار مظالم الماضي".
وأمس الجمعة، شهدت محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) تحولات دراماتيكية وسط تصعيد عسكري بين قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة المعترف بها، ووحدات المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف السيطرة على المعسكرات.
أعقب ذلك إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عن "مرحلة انتقالية" لعامين تشمل حوارًا مع الأطراف في شمال اليمن بإشراف أممي، يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير، بحسب البيان.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل جديدة حول اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته
-
إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا
-
سوريا .. الكيان يتوغل مجددًا في ريف القنيطرة
-
تهريب مخدرات وإرهاب.. وزيرة العدل الأميركية تكشف تهم مادورو
-
يسكن في قلب ملجأ محصن تحت الأرض.. كيف اعتقل مادورو؟
-
الخارجية الأميركية: مادورو سيحاكم بتهم جنائية في الولايات المتحدة
-
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا
-
البرازيل: مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين بحادث سير