بيان صادر عن حزب الله حول الهجوم الاسرائيلي

الوكيل الإخباري- أصدر حزب الله اللبناني بيانيا اوليا بعد الهجوم الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، علق من خلاله على الحادثة :



بيان أولي صادر عن حزب الله:‏



قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة. ‏

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