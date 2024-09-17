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بيان صادر عن حزب الله حول الهجوم الاسرائيلي

حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 17-09-2024 06:28 م

الوكيل الإخباري-   أصدر حزب الله اللبناني بيانيا اوليا بعد الهجوم الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، علق من خلاله على الحادثة : 

بيان أولي صادر عن حزب الله:‏

قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة. ‏

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تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.‏

 
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