بيان صادر عن قناة الجزيرة

وأكدت الشبكة أن هذا السلوك يهدف إلى منع الإعلام من نقل الحقائق كما هي، ويشكل تهديدًا لحرية الصحافة في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة : محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
-
إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك - فيديو
-
العراق يسلم "الخالدي" للكويت قبل الهرب .. تفاصيل
-
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيغرو" بعد محاولته الانتحار
-
بايدن: نحقق بصلة محتملة بين هجوم نيو أورليانز والانفجار أمام فندق ترامب
-
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدمر نظاما صاروخيا جنوب لبنان
-
قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية
-
وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض