بيان صادر عن قناة الجزيرة

الوكيل الإخباري- نددت شبكة قنوات الجزيرة الفضائية بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتبها في الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية.

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واستنكرت الجزيرة في بيان رسمي قرار السلطة الفلسطينية بتجميد عمل مكتبها وتغطيتها في المنطقة.

وأشارت الجزيرة إلى أن القرار يأتي في وقت حساس، حيث تحاول السلطة الفلسطينية ثني القناة عن مواصلة تغطيتها للأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الشبكة أن هذا القرار هو محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة، خاصة في مدن مثل جنين ومخيمها، والتي تشهد توترات عنيفة.

وذكرت الجزيرة في بيانها أن القرار يتزامن مع حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفييها.