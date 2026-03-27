الجمعة 2026-03-27 07:34 م

بيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

الجمعة، 27-03-2026 07:18 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الجمعة مع 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 378 صاروخاً باليستياً،و15 صاروخًا جوالا، و 1835 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية والهندية، وإصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من مختلف الجنسيات.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة