بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية بشأن الكوليرا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في السودان أن البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا الذي أدى إلى مقتل عشرين شخصا وإصابة مئات آخرين في الأسابيع الأخيرة.

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وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في بيان إن "22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب المرض وتم اكتشاف ما لا يقل عن 354 حالة مؤكدة من الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة".



ولم يقدم إبراهيم إطارا زمنيا لعدد الوفيات أو الحصيلة منذ بداية العام.



ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا هذا العام في السودان حتى 28 يوليو.



وأضافت المنظمة أن المرض أصاب أكثر من 2400 شخص خلال الفترة بين 1 و28 يوليو.



وذكرت المنظمة أن الكوليرا "مرض سريع التطور وشديد العدوى يسبب الإسهال الأمر الذي يؤدي لجفاف حاد والوفاة المحتملة خلال ساعات إذا لم يعالج".



وتنتقل العدوى عبر تناول الطعام الملوث أو المياه الملوثة.



وتعد الكوليرا أحدث كارثة تواجه السودان الغارق في الفوضى منذ أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة في أنحاء البلاد.

روسيا اليوم