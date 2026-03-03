بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يُعد مخالفة واضحة للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيتا جنيف لعامي 1949 و1961 الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية ومنحها الحصانة الكاملة حتى في حالات النزاع المسلح.
وشدد البيان على أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لتنفيذ أي أعمال عدائية من شأنها زعزعة أمن المنطقة أو دفعها نحو مزيد من التصعيد، مؤكدة أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها يمثلان أولوية قصوى.
وجددت السعودية تأكيدها على حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أراضيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك الردع ضد أي اعتداء يهدد أمنها واستقرارها.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي، ودعوتها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة
-
انفجارات عنيفة تهز طهران وكرج وأصفهان مع تصاعد الحرب لليوم الرابع
-
مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان
-
الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية
-
ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية
-
قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان
-
"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة
-
الحرس الثوري يعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين