بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها

01:44 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منشأة دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة في مدينة الرياض، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية.





وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يُعد مخالفة واضحة للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيتا جنيف لعامي 1949 و1961 الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية ومنحها الحصانة الكاملة حتى في حالات النزاع المسلح.



وشدد البيان على أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لتنفيذ أي أعمال عدائية من شأنها زعزعة أمن المنطقة أو دفعها نحو مزيد من التصعيد، مؤكدة أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها يمثلان أولوية قصوى.



وجددت السعودية تأكيدها على حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أراضيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك الردع ضد أي اعتداء يهدد أمنها واستقرارها.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي، ودعوتها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة.







