بيان عاجل صادر عن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد اعتقال شقيقه

أصدر ملك بريطانيا تشارلز الثالث بيانًا رسميًا بعد اعتقال شقيقه أندرو ماونتباتن وندسور صباح اليوم الخميس على خلفية الاشتباه بسوء سلوك في منصبه العام، مرتبط بفضيحة جيفري إبستين.





وجاء في البيان: "لقد علمت بقلق عميق الأخبار عن أندرو ماونتباتن وندسور والاشتباه في سوء السلوك في المناصب العامة.



ما يلي الآن هو العملية الكاملة والعادلة والسليمة التي يتم من خلالها التحقيق في هذه المسألة بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة.



في هذا، كما قلت من قبل، لديهم دعمنا وتعاوننا الكامل.



اسمحوا لي أن أذكر بوضوح: يجب أن يأخذ القانون مجراه. مع استمرار هذه العملية، لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أعلق أكثر على هذه المسألة.



وفي الوقت نفسه، سأواصل أنا وعائلتي واجبنا وخدمتنا لكم جميعًا".



وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ست مركبات شرطة غير معلمة وصلت إلى مزرعة وود فارم في ساندرينغهام بعد أقل من ساعة من الرصد، حيث يقيم أندرو مؤقتًا ضمن أملاك الملك.



وقالت التقارير: "تم احتجاز أندرو ماونتباتن وندسور من قبل الشرطة للاشتباه في ارتكابه سلوكًا غير لائق في منصبه العام".



وبحسب التقارير، فإن الشرطة البريطانية أيضًا تناقش مع المدعين العامين تحقيقًا في التقارير التي تفيد بأن شقيق الملك تشارلز الثالث، أندرو، أرسل سرًا وثائق حكومية بريطانية إلى إبستين.



وكان الأمير أندرو محور فضيحة لسنوات عديدة بسبب علاقته بإبستين. في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، جرّد تشارلز الثالث شقيقه من جميع ألقابه. وتضمنت إحدى أحدث ملفات قضية إبستين صورًا للأمير وهو ينحني فوق شابة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض. وكشفت تقارير إعلامية أن الموقع هو قصر إبستين في نيويورك.



وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه قد يصبح أول فرد من العائلة المالكة في التاريخ يدخل السجن.






