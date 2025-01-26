بيان للجيش اللبناني .. وعون يدعو سكان الجنوب لضبط النفس

12:29 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي تقضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. اضافة اعلان





وأضاف عون في بيان: "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق، وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة".



ووجه الرئيس اللبناني رسالة إلى أهالي جنوب لبنان: "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم".



وتابع البيان: "هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم".



وأردف بالقول: "الجيش اللبناني معكم دائمًا، حيثما تكونون، سيكون معكم، وسيظل ملتزمًا بحمايتكم وصون أمنكم".



من جانبه، كشف الجيش اللبناني في بيان أن وحدات منه تواكب دخول اللبنانيين إلى عدد من البلدات "في ظل اعتداءات إسرائيلية على اللبنانيين".



وأضاف الجيش أن وحداته تواكب "دخول اللبنانيين إلى بلدات عيتا الشعب وبنت جبيل ودير سريان وعدشيت القصير، والطيبة، والقنطرة - مرجعيون، إضافة إلى مناطق حدودية أخرى، وسط إمعان العدو الإسرائيلي في خرق سيادة لبنان".



وأضاف الجيش أن الجيش الإسرائيلي يعتدي على المواطنين اللبنانيين ويوقع شهداء وجرحى في صفوفهم، ويرفض الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في المرحلة الأخيرة.



وجددت قيادة الجيش دعوة اللبنانيين "إلى ضبط النفس واتباع توجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على سلامتهم".



كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصين وأصابت 31 آخرين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، حيث لا تزال قوات إسرائيلية متمركزة حتى بعد انقضاء موعد نهائي لانسحابها، الأحد.



وذكرت إسرائيل أنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي انتهت، الأحد، كما كان مقررًا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع حزب الله.



وأمرت إسرائيل السكان، السبت، بعدم العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان حتى إشعار آخر.



ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإخلاء المنطقة من أسلحة حزب الله ومقاتليه مع انتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا، وهي المهلة التي انتهت صباح الأحد.



وتقول إسرائيل إن لبنان لا يطبق بنود الاتفاق بالكامل، في حين اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، السبت، بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصًا استشهد وأصيب 10 آخرون في بلدة حولا بسبب "اعتداءات العدو الإسرائيلي على لبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة".