بيان للرئاسة السورية: نرفض "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" في البلاد

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة السورية رفضها بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل في سوريا.

وأكد بيان للرئاسة السورية الإثنين، أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.

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وأعرب الرئاسة عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.



وحذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتقييد وصول السوريين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.



وأشارت الرئاسة إلى أنه لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، وأن مصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.