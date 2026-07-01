بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان

12:38 ص

الوكيل الإخباري- دمر جيش الاحتلال أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان، بحسب ما جاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يسرائيل كاتس. اضافة اعلان





وأضاف البيان، أنه جرى استخدام 700 طن من المتفجرات لنسف الأنفاق في قلعة الشقيف، مشيرا إلى أن تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار على حد زعم البيان.



وقال البيان إن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وإن أي محاولة من جانب حزب الله لإلحاق الأذى بقوات جيش الاحتلال ستقابل برد حازم يكبد حزب الله خسائر فادحة على حد وصفه.





