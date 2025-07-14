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بيان لوزارة الدفاع السورية حول الأحداث في السويداء واتخاذها خطوات عاجلة

أحداث دموية في السويداء بسوريا
أحداث دموية في السويداء بسوريا
 
الإثنين، 14-07-2025 08:12 م
الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني أن وزارة الدفاع سارعت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموقف.اضافة اعلان


وقال في بيان: "لقد آلم السوريين جميعًا، وأحزن قلوبهم، ما شهدته محافظة السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من اشتباكات مؤسفة، أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى".

وأضاف: "هذه الأحداث جاءت نتيجة مباشرة لحالة الفراغ المؤسسي والإداري التي تعيشها المحافظة منذ عدة أشهر، والتي فتحت الباب أمام الفوضى والانفلات الأمني"، مؤكدًا أنه "انطلاقًا من واجبها الوطني، سارعت وزارة الدفاع السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموقف".

ولفت العقيد عبد الغني إلى أنه "تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة، بهدف فضّ الاشتباكات والسيطرة على الوضع، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع وجهاء المحافظة وأهلها الكرام".

وأضاف: "خلال تنفيذ وحدات الجيش لمهامها الوطنية في فضّ النزاع وبسط الاستقرار، تعرّضت نقاطها العسكرية لهجمات غادرة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية عشر من جنودنا شهداء، وإصابة عدد آخر بجروح، نسأل الله لهم الشفاء العاجل".

وشدّد على أن "وزارة الدفاع، إذ تترحّم على أرواح الشهداء، وتجدّد التزامها الكامل بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن السوري، تؤكد عزمها على إنهاء هذه الاشتباكات العبثية، وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون".

واختتم قائلًا: "نؤكد لأهلنا في السويداء أن سلامتهم وكرامتهم وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، ولن نفرّط بها تحت أي ظرف، وستبقى القوات المسلحة السورية سدًّا منيعًا في وجه الفوضى، وضمانة لأمن البلاد واستقرارها، بعون الله وتوفيقه".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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