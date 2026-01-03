السبت 2026-01-03 08:10 م

بيان من وزارة الخارجية التركية بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا

بيان من وزارة الخارجية التركية بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا
بيان من وزارة الخارجية التركية بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا
السبت، 03-01-2026 05:48 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في فنزويلا، مؤكدة اهتمام أنقرة البالغ باستقرار البلاد وسلامة الشعب الفنزويلي ورفاهيته.اضافة اعلان


ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، بما يضمن عدم انعكاس الوضع الراهن سلبا على الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.

وأكدت الخارجية التركية استعداد بلادها لتقديم جميع المساهمات البناءة من أجل التوصل إلى حل للأزمة في فنزويلا، وذلك في إطار القانون الدولي والحوار السلمي.

وفي السياق ذاته أوضحت الوزارة أن السفارة التركية في كاراكاس تواصل خلال هذه المرحلة التنسيق والاتصال المستمر مع المواطنين الأتراك المقيمين في فنزويلا، حرصا على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى إجراء عملية انتقالية

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى إجراء عملية انتقالية

ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل

عربي ودولي ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل

وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عامًا

نعـي فـاضل وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عامًا

استشهاد طفلة برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

فلسطين استشهاد طفلة برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

الخارجية: مؤتمر اليمن خطوة إيجابية نحو التهدئة والحوار

أخبار محلية الخارجية: مؤتمر اليمن خطوة إيجابية نحو التهدئة والحوار

بيان هام صادر عن الخارجية الأردنية

أخبار محلية بيان هام صادر عن الخارجية الأردنية



 






الأكثر مشاهدة