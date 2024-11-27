 
الأربعاء 2024-11-27 02:14 م
 

بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في لبنان

الجيش الإسرائيلي لم ينسحب بعد من مواقعه جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي لم ينسحب بعد من مواقعه جنوبي لبنان
الأربعاء، 27-11-2024 12:43 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه أمر الجيش باتخاذ إجراءات "قوية" لمنع دخول من يقول إنهم أعضاء من حزب الله إلى القرى الحدودية جنوبي لبنان، حيث ربما لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل.

وقال مكتب الوزير في بيان بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إنه "بسبب دخول أعضاء حزب الله إلى كفركلا، أمر كاتس الجيش بالتحرك بقوة ومن دون تنازلات ضد تطورات من هذا النوع".

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وأضاف البيان أنه "يجب منع أعضاء حزب الله من الوصول إلى مناطق في جنوب لبنان حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يحظر الحركة، وإذا كانوا يعرضون قوات الجيش الإسرائيلي للخطر، فيجب ضربهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، إن قواته أطلقت النار الأربعاء على عدة مركبات تقل مشتبها بهم، لمنعهم من الوصول إلى منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية، مما دفعهم إلى المغادرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفركلا قرب الحدود مع المطلة، والجيش الإسرائيلي أطلق أعيرة تحذيرية وأبعدهم.

كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تعرض بلدتي كفركلا والخيام إلى قصف مدفعي.
وأضافت أن 3 دبابات إسرائيلية عبرت بوابة فاطمة عند الجدار الفاصل في بلدة كفركلا، متجهة نحو منطقة تل نحاس.

جاء ذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

سكاي نيوز

 
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