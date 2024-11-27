بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه أمر الجيش باتخاذ إجراءات "قوية" لمنع دخول من يقول إنهم أعضاء من حزب الله إلى القرى الحدودية جنوبي لبنان، حيث ربما لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل.



وقال مكتب الوزير في بيان بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إنه "بسبب دخول أعضاء حزب الله إلى كفركلا، أمر كاتس الجيش بالتحرك بقوة ومن دون تنازلات ضد تطورات من هذا النوع".

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