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بيان هام من الشرع بخصوص قوات سوريا الديمقراطية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 19-12-2024 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   وجه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع "الجولاني"، تحذيرا لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدا على وجوب "الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منهم أحدا".

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وفي بيان بصفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، أوضح الشرع، مخاطبا "قوات سوريا الديمقراطية"، قائلا: "هنالك حلان فقط لا ثالث لهما الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منكم أحدا".

 

وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في وقت سابق، الاستعداد لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في كوباني (عين العرب)، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أمريكي.

 
gnews

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