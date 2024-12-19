بيان هام من الشرع بخصوص قوات سوريا الديمقراطية

الوكيل الإخباري- وجه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع "الجولاني"، تحذيرا لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدا على وجوب "الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منهم أحدا".

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وفي بيان بصفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، أوضح الشرع، مخاطبا "قوات سوريا الديمقراطية"، قائلا: "هنالك حلان فقط لا ثالث لهما الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منكم أحدا".