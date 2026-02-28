بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية الإقليمية.

