بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

وأكدت الوزارة، في بيان أنها تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران المدني.
كما أهابت بجميع المسافرين ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول والوقوف على أية مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية.
