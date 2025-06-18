الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

"بيتزا البنتاغون" تنبأت بما يجري في الشرق الأوسط

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا
الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-   قال محققون إنهم كانت لديهم معرفة بأن شيئًا ما سيحدث قبل وقت قصير من القصف الإسرائيلي لإيران، وذلك من خلال تتبّع زيادة الطلبات على محلات البيتزا القريبة من مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كعلامة على ذلك.اضافة اعلان


ووفق ما نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، ففي ليلة القصف الإسرائيلي يوم الخميس، والذي كان البيت الأبيض على علم به مسبقًا، لاحظ تقرير "بيتزا البنتاغون" على الإنترنت زيادة في الطلبات في مطعم ديستريكت بيتزا بالاس District Pizza Palace، وهو مطعم وجبات سريعة يبعد ميلين عن البنتاغون.

وقبل ساعة من بدء القصف، قال المحققون إن هناك زيادة ضخمة في النشاط الخاص بالبيتزا، فيما يُعرف باسم "نظرية البيتزا"، التي تفيد بأن الأزمات العالمية يمكن ربطها بتكرار الطلبات على الوجبات السريعة التي تُسلَّم للموظفين الذين يعملون ليلًا في البنتاغون.

تعود أصول النظرية على الأقل إلى عام 1991، عندما أفادت محلات البيتزا القريبة من المقر العسكري بارتفاع في الطلبات قبيل عملية عاصفة الصحراء، ولاحظت الشركات هذا الارتفاع واستنتجت أن من يعملون حتى وقت متأخر في التحضيرات العسكرية كانوا السبب.

في ذلك الوقت، قال فرانك ميكس، مالك أكثر من 40 فرع دومينوز في المنطقة: "وسائل الإعلام لا تعلم دائمًا متى سيحدث أمر كبير لأنها نائمة، لكن موظفينا في التوصيل يكونون بالخارج عند الثانية صباحًا".

اليوم، يمكن للمحققين على الإنترنت استخدام أدوات مباشرة لتتبّع حركة الزبائن عند المنافذ القريبة من البنتاغون، المصدر الأكثر شيوعًا هو خرائط غوغل، التي توفّر رسومًا بيانية لحركة المرور في الوقت الحقيقي استنادًا إلى بيانات الموقع "المجمّعة والمجهولة الهوية" من المستخدمين.

بينما لا تُعد الأداة دقيقة تمامًا، يمكن للمستخدمين استخدامها لرصد أعداد مرتفعة بشكل غير معتاد من الزبائن وسائقي التوصيل، وقد لوحظت زيادات في أبريل وأكتوبر من العام الماضي قبيل هجمات طائرات مسيّرة إيرانية على إسرائيل.

وقالت زينوبيا هومان، باحثة أولى في مركز دراسات العلوم والأمن في كلية كينغز بلندن، والتي تدير برنامج مكافحة المعلومات المضللة في شبكة الأدلة: "أنا لست ضد الاستخبارات من الأريكة إطلاقًا، لكن لهذا السبب نُخصص وحدة كاملة في الماجستير لذلك في كينغز، يجب أن تُمارس بشكل صحيح لتجنّب التضليل والمعلومات المغلوطة".

وقالت وزارة الدفاع: "نحن لا نتتبّع كيف يختار موظفو البنتاغون الذين قد يعملون حتى وقت متأخر الحصول على أي وجبات خفيفة أو طعام يرغبون فيه. هناك امتياز بيع طعام في البنتاغون مفتوح طوال الليل ومتاح للعاملين في الورديات، وأي شخص يعمل حتى وقت متأخر".

سكاي نيوز
 
gnews

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