بيروت ترد على تل أبيب: اتهامات استخدام الإسعاف عسكريًا "ذريعة واهية"

وقالت الصحة اللبنانية في بيانها: "استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارات الإسعاف يُعد ضربًا بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف التي تنص على "وجوب حماية واحترام العاملين في الخدمات الطبية المكلّفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ومعالجتهم"، كما تنص على "حماية الوحدات والمنشآت الطبية وعدم استهدافها".
وجاء بيان الصحة اللبنانية بعد تصريح للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال فيه: "إنذار خطير: في إطار أنشطته الإرهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسع النطاق".
وأضاف: "نحذر أنه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله الإرهابي مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف".
روسيا اليوم
