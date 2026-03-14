الإثنين 2026-03-16 06:53 م

بيروت ترد على تل أبيب: اتهامات استخدام الإسعاف عسكريًا "ذريعة واهية"

بيروت ترد على تل أبيب: اتهامات استخدام الإسعاف عسكريًا "ذريعة واهية"
بيروت ترد على تل أبيب: اتهامات استخدام الإسعاف عسكريًا "ذريعة واهية"
 
السبت، 14-03-2026 04:44 م
الوكيل الإخباري-   دحضت وزارة الصحة اللبنانية ادعاءات الجيش الإسرائيلي باستخدام الجانب اللبناني منظومة الإسعاف لأغراض عسكرية، ووضعت هذا الاتهام في خانة تبرير إسرائيل جرائمها ضد الإنسانية.اضافة اعلان


وقالت الصحة اللبنانية في بيانها: "استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارات الإسعاف يُعد ضربًا بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف التي تنص على "وجوب حماية واحترام العاملين في الخدمات الطبية المكلّفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ومعالجتهم"، كما تنص على "حماية الوحدات والمنشآت الطبية وعدم استهدافها".

وجاء بيان الصحة اللبنانية بعد تصريح للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال فيه: "إنذار خطير: في إطار أنشطته الإرهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسع النطاق".

وأضاف: "نحذر أنه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله الإرهابي مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف".

روسيا اليوم 
 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة