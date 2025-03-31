بيروت: خروقات جوية وبرية إسرائيلية للمناطق الحدودية اللبنانية

وقال مصدر أمني لبناني، "إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مزارعي التبغ في منطقة سعسع عند أطراف بلدة رميش الحدودية، من دون التسبب بأي أذى. كما القت مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من الجدار الفاصل بين بلدتي يارين والضهيرة اللبنانيتين الحدوديتين. وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة في أجواء البقاع الغربي، فيما حلق الطيران المسير وبكثافة في أجواء العديد من قرى وبلدات قضاءي صور وبنت جبيل ".
وأضاف المصدر،"أن آليات للجيش الإسرائيلي شوهدت تدخل إلى موقع بلاط المشرف على بلدتي مروحين وراميا داخل الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل من بين النقاط الخمس، وقامت قوة إسرائيلية بقطع الطريق العام الذي يربط منطقتي صور وبنت جبيل عند بلدة مروحين الحدودية. كما قامت جرافات إسرائيلية بعملية حفر ورفع سواتر ترابية وأعمدة ثبتت عليها كاميرات مراقبة".
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