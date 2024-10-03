 
الخميس 2024-10-03 12:36 م
 

بيروت: 5 شهداء و 8 جرحى في غارات للاحتلال

قصف مدمر على لبنان
قصف مدمر على لبنان
الخميس، 03-10-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري-  استُشهد 5 مواطنين، وأصيب 8 بجروح إثر قصف طيران الاحتلال الحربي، الليلة، الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت، والضاحية الجنوبية.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في منطقة الباشورة غرب بيروت، أسفرت عن 5 شهداء و 8 جرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية.

وفا
 
gnews

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