بيروت: 5 شهداء و 8 جرحى في غارات للاحتلال

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في منطقة الباشورة غرب بيروت، أسفرت عن 5 شهداء و 8 جرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية.
وفا
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