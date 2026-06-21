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بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

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الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
 
الأحد، 21-06-2026 12:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل بدء طهران وواشنطن مفاوضات في سويسرا الأحد في إطار التفاهم لإنهاء الحرب.اضافة اعلان


وقال بيزشكيان "ما تطلبه الولايات المتحدة هو ألا تطوّر إيران قنبلة ذرية. هذا ليس أمرا جديدا، ويمكننا أيضا أن نؤكد كتابة أن لا نية لدينا لتطوير قنبلة ذرية".

وأضاف بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة "لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وليس أمام الطرف الآخر خيار سوى القبول بهذا الحق".

في السياق، أكّدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون "الموضوع الرئيس" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي "يواصل النظام الصهيوني انتهاك التزامه في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيس في مباحثات اليوم"، بحسب مقطع فيديو وزعته وكالة إرنا.

أضاف "على جدول الأعمال كذلك مسألة توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة إلى بحث مرتبط بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني".
 
 


gnews

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