بيزشكيان: إيران "لن تبقى صامتة"

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الاثنين، أن بلاده لن تلتزم الصمت بعد تعرّض مدرسة ومستشفى لهجمات في خضم الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وكتب بيزشكيان على موقع إكس "الهجمات على المستشفيات هي هجمات على الحياة نفسها.