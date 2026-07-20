بيزشكيان يقول إن إيران في حرب شاملة مع الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الاثنين إن بلاده في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمّل تداعياتها. اضافة اعلان





ونقل بيان صادر عن الرئاسة عنه قوله "الحقيقة هي أن جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة"، مضيفا "علينا أن نكون واقعيين ونقبل بالتداعيات الطبيعية لهذه المقاومة".



ووسّعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران الاثنين، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضمّ محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول عربية وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتَي نفط في مضيق هرمز.



في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة.



وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" إنها "استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة وشبكات اتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".



وقال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم، "ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة"، مشيرا إلى أن هذه الضربات جاءت ردّا على مقتل الجنود الأميركيين الثلاثة في الأيام الماضية في الحرب.



وأضاف أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي "لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".





