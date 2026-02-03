بيزشكيان يوجّه الخارجية لتهيئة أجواء تفاوضية مع واشنطن

وقال بيزشكيان في منشور له على موقع «إكس»: «مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة بالاستجابة لاقتراح الرئيس الأميركي بإجراء محادثات، فقد وجّهتُ وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة، في حال توافر مناخ خالٍ من التهديدات والتوقعات غير المعقولة».
