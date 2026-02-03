بيزشكيان يوجّه الخارجية لتهيئة أجواء تفاوضية مع واشنطن

08:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763130 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، ضرورة مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، شريطة تجنّب «التهديدات والتوقعات غير المعقولة». اضافة اعلان





وقال بيزشكيان في منشور له على موقع «إكس»: «مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة بالاستجابة لاقتراح الرئيس الأميركي بإجراء محادثات، فقد وجّهتُ وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة، في حال توافر مناخ خالٍ من التهديدات والتوقعات غير المعقولة».

تم نسخ الرابط





