بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية

وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا الفساد (في كييف) منبعه الأموال التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون للصراع في أوكرانيا - هذه حقيقة وواقع".
في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن مدير مكتبه، أندريه يرماك، قدم طلب استقالته، فيما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، بأن موظفي الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد قاموا بتفتيش منزل أندريه يرماك.
ويجري ذلك على خلفية فضيحة فساد مدوية في مجال الطاقة في أوكرانيا مؤخرا. ففي 10 نوفمبر، أعلنت الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية تفتيش واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة تنهب الأموال المخصصة لقطاع الطاقة.
وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني إجراء عمليات تفتيش في منزل يرماك، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري في إطار التحقيق مع فضيحة الفساد التي اندلعت في قطاع الطاقة في أوكرانيا.
RT
-
أخبار متعلقة
-
"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
-
بيسنت: الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين
-
ترامب: أي وثيقة وقعها بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر
-
مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا
-
موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات
-
موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن
-
بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية