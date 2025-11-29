الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة، أن الفساد في كييف كان ولا يزال مرتبطا بالأموال التي يدفعها الأوروبيون والأمريكيون لتغذية النزاع واستمرار ديمومته.



وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا الفساد (في كييف) منبعه الأموال التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون للصراع في أوكرانيا - هذه حقيقة وواقع".



في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن مدير مكتبه، أندريه يرماك، قدم طلب استقالته، فيما أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، بأن موظفي الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد قاموا بتفتيش منزل أندريه يرماك.

ويجري ذلك على خلفية فضيحة فساد مدوية في مجال الطاقة في أوكرانيا مؤخرا. ففي 10 نوفمبر، أعلنت الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية تفتيش واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة تنهب الأموال المخصصة لقطاع الطاقة.