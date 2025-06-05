بيسكوف بوتين مستعد للمشاركة في مفاوضات واشنطن وطهران النووية

الوكيل الإخباري- أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن "إن ظهرت الحاجة لذلك".



وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موعد مشاركة بوتين في هذه المفاوضات: "العملية جارية حاليا. الحوار مستمر مع طهران وواشنطن عبر قنوات مختلفة. لذلك يمكن للرئيس والجانب الروسي الانخراط عند الحاجة".

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جاء ذلك بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع بوتين دعم روسيا في ملف البرنامج النووي الإيراني.



وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في 21 مايو، من انسحاب بلاده من المفاوضات إذا واصلت الولايات المتحدة مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم. وكانت واشنطن قد طالبت طهران بالتخلي عن التخصيب وتفكيك برنامجها النووي فعليا.



ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية في 23 مايو عن مصادر مطلعة بدء الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما لبحث الخلافات حول الملف النووي، حيث ترأس الوفد الإيراني نائب الوزير عباس عراقجي بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف.