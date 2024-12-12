بيسكوف: ترامب لم يوجه دعوة لبوتين لحضور حفل تنصيبه

الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يرسل دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل تنصيبه في يناير المقبل.



جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع ردا على سؤال بهذا الصدد: "كلا، لم يفعل".

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وكانت شبكة CBC قد أفادت، نقلا عن مصادر أن ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه، ولم تستجب السفارة الصينية في واشنطن بعد لطلب "تاس" بتأكيد هذه المعلومات. وكما تشير القناة التلفزيونية أنه من المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح عدد من كبار ممثلي الدول الأجنبية، من بينهم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وسيقام الحفل في 20 يناير 2025.