بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الأوكرانية تستهدف المراسلين الحربيين الروس وتحاول قتلهم.



وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "نرى أن مراسلينا العسكريين يعملون في ظروف شديدة الخطورة، لقد أصبحوا أهدافا لمحاولات متعمدة لقوات كييف".



وأضاف: "في هذا الصدد، يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتردد في ذلك، فهي تستهدف العديد من مراسلينا العسكريين الأبطال".

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وفي اليوم السابق، أصيب المراسل العسكري لصحيفة "إزفستيا" دينيس كولاغا بالقرب من تشاسوفوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأصيب المراسل بشظايا في ساقيه، بالإضافة إلى حروق وكسور متفاوتة الخطورة.

RT