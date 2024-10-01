بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "نرى أن مراسلينا العسكريين يعملون في ظروف شديدة الخطورة، لقد أصبحوا أهدافا لمحاولات متعمدة لقوات كييف".
وأضاف: "في هذا الصدد، يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتردد في ذلك، فهي تستهدف العديد من مراسلينا العسكريين الأبطال".
وفي اليوم السابق، أصيب المراسل العسكري لصحيفة "إزفستيا" دينيس كولاغا بالقرب من تشاسوفوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصيب المراسل بشظايا في ساقيه، بالإضافة إلى حروق وكسور متفاوتة الخطورة.
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