بيسكوف: لا اتصال بين بوتين وترامب بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن

يأتي هذا بعدما صرح ترامب خلال كلمة له في البيت الأبيض بأنه لم يتواصل مع بوتين بشأن الحادث، رغم وجود روس بين الضحايا. وقد فُسرت تصريحات ترامب على أنها قد تشير إلى وجود حوار بين الزعيمين حول مواضيع أخرى غير الحادث.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أسفه لمصرع مواطنين روس بحادثة الطائرتين، مؤكدا أنه لم يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموضوع وأن بلاده ستساعد بإرسال الجثامين لروسيا.
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