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بيسكوف: لا اتصال بين بوتين وترامب بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن

بيسكوف
بيسكوف
الجمعة، 31-01-2025 02:41 ص

الوكيل الإخباري- "نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف يوم الخميس، حدوث أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن.

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وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان جرى أي حوار بين الرئيسين الروسي والأمريكي حول الحادث: "لم يتم"، نافيا الأمر بشكل قطعي.

يأتي هذا بعدما صرح ترامب خلال كلمة له في البيت الأبيض بأنه لم يتواصل مع بوتين بشأن الحادث، رغم وجود روس بين الضحايا. وقد فُسرت تصريحات ترامب على أنها قد تشير إلى وجود حوار بين الزعيمين حول مواضيع أخرى غير الحادث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أسفه لمصرع مواطنين روس بحادثة الطائرتين، مؤكدا أنه لم يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموضوع وأن بلاده ستساعد بإرسال الجثامين لروسيا.   

 
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