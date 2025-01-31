بيسكوف: لا اتصال بين بوتين وترامب بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن

الوكيل الإخباري- "نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف يوم الخميس، حدوث أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن.

اضافة اعلان