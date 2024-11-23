بيسكوف: لا نفكر بأي تعبئة عسكرية نظرا للإقبال الكبير على التطوع

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن السلطات الروسية لا تبحث أي تعبئة عسكرية بالبلاد نظرا للإقبال الكبير على التطوع والامتيازات والأجور الممنوحة للملتحقين طوعا بالعملية العسكرية بأوكرانيا.



وأشار بيسكوف إلى تطوع مئات الرجال يوميا للعملية العسكرية، ما ينفي أي حاجة لتعبئة الرجال واستدعائهم للخدمة الإلزامية.



وتقدم وزارة الدفاع الروسية جملة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وذويهم تشمل إلى جانب الأجور الأعلى في الدولة، الشقق المجانية والقبول المجاني في الجامعات لأبناء المتطوعين، والتقاعد المبكر، والأفضلية في الالتحاق بالعمل المدني والإداري بعد انتهاء العملية العسكرية، وقائمة طويلة أخرى من الامتيازات بما فيها الرحلات السياحية المجانية للمتطوعين وأطفالهم وزوجاتهم.

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ويشرف الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا على سير تنفيذ التزامات الدولة أمام المتطوعين، ويعقد لقاءات دورية مع العسكريين وذويهم للاستماع منهم لاحتياجاتهم ومقترحاتهم، بما يوفر لهم أفضل الظروف في إطار عمل صندوق "حماة الوطن" الحكومي.