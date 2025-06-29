بيسكوف: لا يمكن دفع روسيا للمفاوضات تحت الضغط

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محاولات الضغط على روسيا عبر فرض حزمة عقوبات جديدة "عديمة الجدوى" وسترتد عكسيا على منظميها.



وقال بيسكوف تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات: "لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات إلا بالمنطق. من المستحيل دفع روسيا بأي ضغط أو قوة".

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وأضاف بيسكوف أن روسيا ستخفض آثار العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستعود بـ"ارتداد مؤلم" على مطلقها.



وشدد على أنه "كلما اشتدت حزم العقوبات غير الشرعية، كلما كانت أكثر خطورة، كارتداد البندقية أو السلاح في كتف مطلقها".



ولم يستبعد بيسكوف أن يقوم الغرب باعتماد حزمة عقوبات جديدة، "نظرا للمزاج العام للأوروبيين، المتسم بالتشدد والنزعة العسكرية".



وأضاف: "بالطبع، لن يصدأوا، وسيواصلون فرض حزم جديدة من القيود. لكن من الواضح أننا اكتسبنا بالفعل بعض المقاومة على مدار ما يقرب من أربع سنوات. وتعلمنا بالفعل كيفية تقليل عواقب هذه الحزم. لذلك، سيتطلب كل هذا عملا إضافيا. في النهاية، لا يدور العالم حول هذه العقوبات. سنخفف من عواقبها".

RT