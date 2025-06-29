بيسكوف: لا يمكن دفع روسيا للمفاوضات تحت الضغط

وقال بيسكوف تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات: "لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات إلا بالمنطق. من المستحيل دفع روسيا بأي ضغط أو قوة".
وأضاف بيسكوف أن روسيا ستخفض آثار العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستعود بـ"ارتداد مؤلم" على مطلقها.
وشدد على أنه "كلما اشتدت حزم العقوبات غير الشرعية، كلما كانت أكثر خطورة، كارتداد البندقية أو السلاح في كتف مطلقها".
ولم يستبعد بيسكوف أن يقوم الغرب باعتماد حزمة عقوبات جديدة، "نظرا للمزاج العام للأوروبيين، المتسم بالتشدد والنزعة العسكرية".
وأضاف: "بالطبع، لن يصدأوا، وسيواصلون فرض حزم جديدة من القيود. لكن من الواضح أننا اكتسبنا بالفعل بعض المقاومة على مدار ما يقرب من أربع سنوات.
-
أخبار متعلقة
-
"معاريف": 43 ألف طلب تعويض بسبب الحرب مع إيران
-
مصرع 50 شخصا في انهيار منجم ذهب في السودان
-
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو
-
فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة
-
دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع
-
أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "إف-16" أخرى ومقتل طيارها
-
وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين
-
"واشنطن بوست": فرض العقوبات على روسيا سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية