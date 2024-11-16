بيسكوف: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة مع بوتين

يوم أمس الجمعة، تم الإعلان في موسكو وبرلين عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد تم ذلك بمبادرة من الجانب الألماني.
وقال بيسكوف بعد ذلك، إن طلب المستشار الألماني إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي تلقى استجابة سريعة من جانب الكرملين.
وأعرب بيسكوف لاحقا عن رضا الجانب الروسي عن المحادثة الهاتفية مع المستشار الألماني، والتي تناولت الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "المناقشات كانت مفصلة وصريحة"، مع أنه "لا يمكن الحديث عن أي تطابق في الآراء هنا".
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