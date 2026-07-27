بيسكوف: هناك اتصالات لاستعادة عمل تطبيق "تلغرام" في روسيا

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إدارة تطبيق "تلغرام" تواصل اتصالاتها مع السلطات الروسية بهدف استعادة عمل التطبيق بشكل كامل في البلاد.

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