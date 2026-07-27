بيسكوف: هناك اتصالات لاستعادة عمل تطبيق "تلغرام" في روسيا

وفي فبراير الماضي، فرضت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات (روسكومنادزور) قيودا على التطبيق داخل روسيا، مستندة إلى انتهاكات متكررة للقوانين المحلية. كما واجه التطبيق غرامات مالية كبيرة، كان آخرها في يونيو 2026، بتهمة عدم الامتثال لأوامر حذف محتوى محظور.
من الجدير بالذكر أن هذا الموقف جاء أيضا في سياق تحذيرات سابقة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول مخاطر استخدام التطبيق في مناطق العمليات العسكرية، مؤكدا أنه يسهل وصول الأجهزة الأوكرانية إلى معلومات استخباراتية.
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