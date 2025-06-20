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بيسكوف يحذّر: اغتيال خامنئي قد يقود للمجهول ورد موسكو سيكون سلبيًا

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
 
الجمعة، 20-06-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري- اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مجرد الحديث عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "أمر غير مقبول".اضافة اعلان


وقال بيسكوف خلال مقابلة تلفزيونية: "حتى مجرد الحديث عن ذلك غير مقبول".

وأكد أن رد موسكو على اغتيال خامنئي سيكون "سلبيًا للغاية"، وأن "روسيا لن تقبل مثل هذا الفعل لأن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى المجهول".

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا بأنه لا خطط حاليًا لتصفية المرشد الإيراني، مطالبًا إياه "بالاستسلام غير المشروط" ومؤكدًا أنه "هدف سهل".

روسيا اليوم
 
gnews

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