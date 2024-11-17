بيسكوف ينفي وجود تحضير حتى الآن لمحادثة بين بوتين وترامب

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يتم حتى الآن أي تحضير لترتيب محادثة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.



وأشار ممثل الكرملين في حديث تلفزيوني، إلى أنه إذا لزم الأمر، فمن الممكن تنظيم هذه المحادثة بسرعة.

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وأضاف بيسكوف: "سننظر كيف سيتطور الوضع في هذا المجال لاحقا. من المتوقع إجراء بعض الاتصالات. ولكن من المستحيل تخمين متى سيحدث ذلك".



وأجاب بالنفي على سؤال ما إذا كانت هناك أي استعدادات تجري لترتيب هذه المحادثة، وهل توجد حتى تلميحات أو إشارات على الأقل في هذا المجال.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا، لا يوجد أي شيء بعد".



وأضاف: "ولكن إذا لزم الأمر وعند الضرورة، يمكن تنظيم كل هذا بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل، وأعتقد أنه بمجرد ظهور هذه الحاجة، وعند توفر الإدراك بضرورة مثل هذا التواصل من الجانبين، فسيحدث ذلك".