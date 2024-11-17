بيسكوف ينفي وجود تحضير حتى الآن لمحادثة بين بوتين وترامب

وأشار ممثل الكرملين في حديث تلفزيوني، إلى أنه إذا لزم الأمر، فمن الممكن تنظيم هذه المحادثة بسرعة.
وأضاف بيسكوف: "سننظر كيف سيتطور الوضع في هذا المجال لاحقا. من المتوقع إجراء بعض الاتصالات. ولكن من المستحيل تخمين متى سيحدث ذلك".
وأجاب بالنفي على سؤال ما إذا كانت هناك أي استعدادات تجري لترتيب هذه المحادثة، وهل توجد حتى تلميحات أو إشارات على الأقل في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا، لا يوجد أي شيء بعد".
وأضاف: "ولكن إذا لزم الأمر وعند الضرورة، يمكن تنظيم كل هذا بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشاكل، وأعتقد أنه بمجرد ظهور هذه الحاجة، وعند توفر الإدراك بضرورة مثل هذا التواصل من الجانبين، فسيحدث ذلك".
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا
-
رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب
-
رويترز: غارة إسرائيلية تنال من مسؤول الإعلام في حزب الله
-
الهند تختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي
-
هجمات روسية تهز أوكرانيا وبولندا تستنفر
-
رئيس الصين يحذر واشنطن من "تجاوز الخط الأحمر" في دعم تايوان
-
الأسد يلتقي وزير الدفاع الإيراني في دمشق
-
غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا