الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

بيلاروس تطلق سراح أمريكي مدان بتهمة تدبير محاولة انقلاب

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أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري- قالت ناتاليا آيزمونت السكرتيرة الصحفية للرئيس البيلاروسي إن سلطات بلادها أطلقت سراح الأمريكي يوري زينكوفيتش، المدان بتدبير محاولة انقلاب في بيلاروس.

وأشارت آيزمونت إلى أن سلطات بلادها لبت بذلك، طلب الإدارة الرئاسية الأمريكية.

يوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بيلاروس أطلقت سراح مواطن أمريكي آخر، رفض الكشف عن اسمه.

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وخلال ذلك، ذكرت شبكة CNN التلفزيونية نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الأمر يتعلق بيوري زينكوفيتش، الذي أدين بتنظيم مؤامرة للاستيلاء على السلطة في بيلاروس في عام 2021.

 

RT

 
gnews

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