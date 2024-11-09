بيلوسي تحمّل بايدن مسؤولية خسارة الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية

الوكيل الإخباري- علقت عضو الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي على هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، محمّلة الرئيس جو بايدن مسؤولية هذه الخسارة.



وقالت بيلوسي في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه لو انسحب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن من الانتخابات في وقت أبكر كان ذلك ليمنح الحزب مزيدا من الوقت للتجهز بشكل أفضل للانتخابات التمهيدية.

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وأضافت: "كان من الممكن أن تنجح كامالا في الانتخابات التمهيدية، لكن ذلك لم يحدث ونحن مضطرون للتعايش مع النتيجة النهائية، وبما أن الرئيس دعم كامالا هاريس على الفور بعد انسحابه المتأخر، فقد جعل ذلك من شبه المستحيل إجراء الانتخابات التمهيدية في وقت مبكر، ولو أنه انسحب في وقت سابق لكانت النتيجة مختلفة".



وقد أعيد انتخاب نانسي بيلوسي البالغة من العمر 84 عاما عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، حيث ستجد نفسها محاطة بالأغلبية الجمهورية في واشنطن، لا سيما بعد إعلان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.