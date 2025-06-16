بينها دول عربية .. إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة جديدة

10:35 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734431 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع قائمة حظر السفر لتشمل 36 دولة إضافية، من بينها دول عربية، في خطوة جديدة ضمن سياسة مشددة للهجرة والأمن القومي، بحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطّلعت عليها وكالة "رويترز". اضافة اعلان





ووفقًا للمذكرة، فإن الدول المدرجة قد تواجه تعليقًا كليًا أو جزئيًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة في حال عدم التزامها بالمعايير الأمنية المحددة خلال مهلة 60 يومًا، حيث تشمل المعايير: تقديم وثائق هوية موثوقة، التعاون في إعادة المرحّلين، وضمان أمن جوازات السفر.



ومن بين الدول التي قد يُفرض على مواطنيها حظر سفر جديد: مصر، سوريا، موريتانيا، السودان، وجيبوتي، إضافة إلى السنغال التي ترتبط بعلاقات ثقافية وتاريخية مع العالم العربي.



ويُشار إلى أن بعض هذه الدول تُتهم، وفق المذكرة، بعدم التعاون في ترحيل رعاياها من الولايات المتحدة، أو بأن لديها ضعفًا في البنية الأمنية لجوازات السفر، فضلاً عن تورط بعض رعاياها في تجاوزات تتعلق بالإقامة أو نشاطات توصف بأنها "معادية للولايات المتحدة".



كما أفادت المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحسب ما ترجم "الوكيل الإخباري"، أن هذه التحركات تأتي في إطار حملة موسعة للحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز ما تسميه الإدارة "الضوابط الوقائية لحماية الأمن القومي".