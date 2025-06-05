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بينها دول عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة

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أرشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 08:00 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سي بي إس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أمس الأربعاء قرارا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

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ويفرض قرار ترامب قيودا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
كما يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.


وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.

 

RT

 
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