بينهم 21 قائداً.. الاحتلال يدعي اغتيال 250 مقاتلاً من حزب الله منذ بدء العملية البرية

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني إن تقديرات الجيش تشير إلى أنه تم اغتيال نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، واستهدف عناصر بشرية، وبنية تحتية لحزب الله، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات منذ بدء عمليته البرية في لبنان قبل أيام.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء الذين تم اغتيالهم خلال 4 أيام من النشاط المستهدف في جنوب لبنان، هناك "21 قائداً".
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