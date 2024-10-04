بينهم 21 قائداً.. الاحتلال يدعي اغتيال 250 مقاتلاً من حزب الله منذ بدء العملية البرية

الوكيل الإخباري- ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اغتال نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني إن تقديرات الجيش تشير إلى أنه تم اغتيال نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، واستهدف عناصر بشرية، وبنية تحتية لحزب الله، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات منذ بدء عمليته البرية في لبنان قبل أيام.